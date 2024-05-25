У Харкові внаслідок удару по гіпермаркету загинули працівники «Епіцентру»

Ще 11 працівників не виходять на зв’язок.

Фото: глава ОВА Синєгубов

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Як відомо, у Харкові ворог завдав удару по будівельному гіпермаркету. Двоє загиблих внаслідок обстрілу були працівниками "Епіцентру", повідомили у компанії.

"Внаслідок жахливого спланованого терористичного удару російських військ по торговому центру Епіцентр у Харкові почалася масштабна пожежа, є загиблі та поранені", – розповіли у компанії.

Зазначається, що після оголошення повітряної тривоги персонал зробив все можливе задля якнайшвидшої евакуації відвідувачів та співробітників.

Проте два удари по центральній частині будівлі відбулися за лічені хвилини після отримання сигналу про небезпеку. Внаслідок атаки почалася масштабна пожежа.

Ще 11 працівників не виходять на зв’язок.

"Дані про кількість постраждалих відвідувачів уточнюються. На місці події працюють рятувальники та пожежники", – додали у компанії.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі удари стали б неможливими.

У МВС зазначили, що гасіння пожежі у гіпермаркеті Харкова ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів.

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