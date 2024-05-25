В Харькове в результате удара по гипермаркету погибли работники «Эпицентра»

Еще 11 работников не выходят на связь.

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Как известно, в Харькове враг нанес удар по строительному гипермаркету. Двое погибших в результате обстрела были работниками "Эпицентра", сообщили в компании.

"В результате ужасного спланированного террористического удара российских войск по торговому центру Эпицентр в Харькове начался масштабный пожар, есть погибшие и раненые", – рассказали в компании.

Отмечается, что после объявления воздушной тревоги персонал сделал все возможное для скорейшей эвакуации посетителей и сотрудников.

Однако два удара по центральной части здания произошли в считанные минуты после получения сигнала об опасности. В результате атаки начался масштабный пожар.

Еще 11 работников не выходят на связь.

"Данные о количестве пострадавших посетителей уточняются. На месте происшествия работают спасатели и пожарные", – добавили в компании.

Напомним, Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, подчеркнул, что если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие удары стали бы невозможными.

В МВД отметили, что тушение пожара осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов.

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