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Как внутри выглядит гипермаркет в Харькове после удара: видео от МВД

17:51, 25 мая 2024
Тушение пожара осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов.
Как внутри выглядит гипермаркет в Харькове после удара: видео от МВД
Фото: глава ОВА Синегубов
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В Харькове после обстрела строительного гипермаркета вспыхнул сильный пожар. По данным МВД, горят более 10 тысяч квадратных метров. Спасатели сражаются с огнем.

"Тушение осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов и возможного дальнейшего распространения пожара на расположенные рядом складские помещения. Вместе с тем постоянно существует угроза повторных вражеских обстрелов", - сообщили в МВД.

Напомним, в Харькове враг нанес удар по строительному гипермаркету, есть жертвы.

Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, подчеркнул, что если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие удары стали бы невозможными.

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