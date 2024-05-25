В гипермаркете могли находиться более 200 человек: Зеленский отреагировал на обстрел Харькова и показал видео

Если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными, - сказал Владимир Зеленский.

Фото: глава ОВА Синегубов

Как известно, в Харькове враг нанес удар по строительному гипермаркету. По состоянию на сейчас известно о двух погибших и 11 раненых. Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Харькова и показал видео с места трагедии.

Глава государства в очередной раз отметил, что если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными.

"россия нанесла очередной жестокий удар по нашему Харькову – по строительному гипермаркету – в субботу, прямо посреди дня. На сегодня известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь – спасают людей и ликвидируют пожар, который полностью охватила помещение, 10 тыс. кв. м. Известно о погибших и раненых", – прокомментировал Зеленский.

Президент отметил, что Украине нужно начительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов.

"Задача, которую нужно выполнить и возможно выполнить только совместно с миром. Каждый день мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке – это потеря наших людей", - сказал Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.