В Харькове враг нанес удар по строительному гипермаркету: есть жертвы

Игорь Терехов сообщил, что в Харькове строительный гипермаркет попал под обстрел.

В Харькове враг нанес удар по строительному гипермаркету. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Уже известно о двух погибших, также ранены. На месте попадания сильный пожар. Предварительно удар был авиабомбой.

Обновлено: Терехов сообщил, что есть много пропавших без вести.

"Имеем большое количество людей, пропавших без вести. Многие раненые. Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей - это чистый терроризм", - сказал городской голова Харькова.

Ранее мы писали, что россия обстреляла кладбище и футбольное поле в Харькове.

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