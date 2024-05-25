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Куда обращаться, если права потребителя были нарушены: разъяснение

23:58, 25 мая 2024
Гражданам напомнили, куда обращаться в случае нарушения прав потребителя.
Куда обращаться, если права потребителя были нарушены: разъяснение
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Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила, куда обращаться гражданам, если права потребителя нарушены.

Законом Украины «Об обращениях граждан» предусмотрено, что граждане имеют право обратиться к предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм собственности с замечаниями, жалобами и предложениями, касающимися их уставной деятельности, заявлением или ходатайством о реализации своих социально-экономических, политических и личных прав и законных интересов и жалобой об их нарушении.

Потребители могут предоставлять свои жалобы и предложения заведениям в следующие способы:

- отправить обращение в письменном виде в почтовый адрес субъекта хозяйствования;

- звонить на горячую линию торгового заведения или заведения услуг;

- оставлять отзывы на официальном вебсайте, странице в социальных сетях или в профиле в Картах Google торгового заведения или учреждения предоставления услуг или на специализированных независимых вебсайтах с отзывами (форумах).

В случае, если администрация заведения на жалобу не реагирует или не удалось достичь согласия - потребитель вправе обратиться в территориальные органы Госпродпотребслужбы по месту нахождения субъекта хозяйствования, или направить официальное обращение в Госпродпотребслужбу одним из следующих способов:

заполнить форму на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы по ссылке;

написать письмо на электронную почту [email protected];

направить жалобу по почтовому адресу: 01001, г. Киев, ул. Бориса Гринченко, 1.

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