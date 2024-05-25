Василий Малюк рассказал, какие цели может поражать морской дрон Sea Baby, оснащенный системой «Град»

Sea Baby, оснащенный реактивной системой залпового огня «Град», может использоваться не только по морским, но и по наземным целям.

Модернизированные морские дроны Sea Baby могут работать как по морским, так и по наземным целям. Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

В то же время, глава СБУ подчеркнул: «Град» — это не единственное ноу-хау, которое СБУ использует на этой морской дроне.

«Там есть много других разновидностей вооружения, которые дрон несет на себе как многоцелевая платформа, но об этом рассказывать не будем, чтобы не помогать нашим врагам», – сказал Малюк.

Напомним, что СБУ представила новое оружие: морской дрон «Sea Baby» с реактивными системами залпового огня.

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