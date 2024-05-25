Василь Малюк розповів, які цілі може вражати морський дрон Sea Baby, оснащений системою «Град»

Sea Baby, оснащений реактивною системою залпового вогню «Град», може використовуватися не лише по морських, а й по наземних цілях.

Модернізовані морські дрони Sea Baby можуть працювати як по морських, так і наземних цілях. Про це розповів очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

Водночас очільник СБУ підкреслив: «Град» — це не єдине ноу-хау, яке СБУ використовує на цьому морському дроні.

«Там є багато інших різновидів озброєння, які дрон несе на собі як багатоцільова платформа, але про це розповідати не будемо, щоб не допомагати нашим ворогам», – сказав Малюк.

Нагадаємо, що СБУ представила нову зброю: морський дрон «Sea Baby» з реактивними системами залпового вогню.

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