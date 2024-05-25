У Вірменії гелікоптер з прем'єр-міністром Пашиняном здійснив екстрену посадку: що сталося

На стадіоні вірменського міста Ванадзор здійснив екстрену посадку гелікоптер, на борту якого перебував Нікол Пашинян.

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Гелікоптер, на борту якого перебував прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, здійснив екстрену посадку на стадіоні міста Ванадзор.

Причиною стали погані погодні умови.

«Через погані погодні умови наш гелікоптер здійснив непередбачену посадку у Ванадзорі. Продовжуємо їхати автомобілем», - написав Пашинян у Фейсбук.

Він не сказав, куди прямує.

Пізніше Пашинян написав, що відвідав Прикордонну охорону у населеному пункту Баганіс на кордоні з Азербайджаном.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», розбився гелікоптер з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі та його міністром закордонних. Вони загинули.

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