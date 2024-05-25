В Армении вертолет с премьер-министром Пашиняном совершил экстренную посадку: что произошло

На стадионе армянского города Ванадзор совершил экстренную посадку вертолет, на борту которого находился Никол Пашинян.

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Вертолет, на борту которого находился премьер-министр Армении Никол Пашинян, совершил экстренную посадку на стадионе города Ванадзор.

Причиной стали плохие погодные условия.

«Из-за плохих погодных условий наш вертолет совершил непредвиденную посадку в Ванадзоре. Продолжаем ехать на автомобиле», - написал Пашинян в Фейсбук.

Он не сказал, куда следует.

Позже Пашинян написал, что посетил Пограничную охрану в населенном пункте Баганис на границе с Азербайджаном.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», разбился вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси и его министром иностранных. Они погибли.

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