В Киеве будут судить мужчину, который избивал дочь и выгонял ее с малолетними внуками из квартиры

Мужчина долгое время систематически совершал домашнее насилие в отношении своей дочери.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего киевлянина, совершавшего психологическое, физическое и экономическое насилие в отношении своей дочери в присутствии внуков.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, мужчина в течение длительного времени систематически совершал домашнее насилие психологического, физического и экономического характера в отношении своей взрослой дочери в присутствии малолетних внуков, с которыми проживает в одной квартире.

Мужчина обижал женщину нецензурными словами, избивал, выгонял вместе с внуками из квартиры.

В прокуратуре добавили, что обвиняемый злоупотребляет алкоголем, неоднократно привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия и состоит на учете Святошинского УП ГУ НП в г. Киеве в категории «обидчик», в отношении него уже рассматривается в суде дело по факту уклонения от прохождения программы для обидчиков (ст. 390-1 УК Украины).

Теперь злоумышленнику грозит наказание до 2 лет лишения свободы.

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