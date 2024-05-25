У Києві судитимуть чоловіка, який бив доньку та виганяв її з малолітніми онуками з квартири

Чоловік протягом тривалого часу систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї доньки.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно 55-річного киянина, який вчиняв психологічне, фізичне та економічне насильство відносно своєї доньки у присутності онуків.

Як повідомила Київська міська прокуратура, чоловік протягом тривалого часу систематично вчиняв домашнє насильство психологічного, фізичного та економічного характеру відносно своєї дорослої доньки у присутності малолітніх онуків, з якими проживає в одній квартирі.

Чоловік ображав жінку нецензурними словами, бив, виганяв разом з онуками з квартири.

У прокуратурі додали, що обвинувачений зловживає алкоголем, неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства та перебуває на обліку Святошинського УП ГУ НП у м. Києві у категорії «кривдник», відносно нього вже розглядається в суді справа за фактом ухилення від проходження програми для кривдників (ст. 390-1 КК України).

Тепер зловмиснику загрожує покарання до 2 років позбавлення волі.

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