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Кому з отримувачів субсидії необхідно до 1 липня звернутися до ПФ за продовженням виплат: роз’яснення

22:58, 25 травня 2024
Звернутися до 1 липня за продовженням житлової субсидії або пільги необхідно деяким категоріям громадян.
Кому з отримувачів субсидії необхідно до 1 липня звернутися до ПФ за продовженням виплат: роз’яснення
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, кому з отримувачів субсидій та пільг необхідно до 1 липня звернутися за продовженням виплат.

Звернутися до 1 липня 2024 року за продовженням житлової субсидії або пільги необхідно особі, яка одночасно відповідає всім наступним критеріям:

- є отримувачем житлово-комунальної субсидії або пільги;

- була отримувачем субсидії або пільги станом на 24 лютого 2022 року;

- проживала (чи проживає) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

- з початку повномасштабної агресії не зверталася до органів соціального захисту населення чи Пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги.

Подати заяву та необхідні документи до органу Пенсійного фонду України можна в один із способів:

онлайн — через вебпортал  електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» — або портал Дія;

поштою — на адресу територіального органу Пенсійного фонду.

особисто — через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг.

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