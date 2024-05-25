Поїхав на велосипеді до водойми: на Одещині трагічно загинув 7-річний хлопчик

За даними поліції, хлопчик послизнувся на плитах дамби та впав у воду.

Фото: поліція

На Одещині у Болградському районі у водоймі втопився 7-річний хлопчик. Про це повідомляє пресслужба поліції.

За попередніми даними поліції, хлопчик разом з друзями вирушив на велосипеді до водойми, але під час гри він послизнувся на плитах дамби та впав у воду. Товариші злякалися і втекли додому.

Першим на сполох забив місцевий пастух, який виявив велосипед та дитяче взуття на березі. Почавши пошуки, місцеві мешканці разом із батьками знайшли тіло дитини.

Зовнішніх ознак насильства на тілі хлопця поліцейські не виявили. Попередньо причиною смерті стало утоплення.

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