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Україна оснастила дрон Sea Baby системами залпового вогню «Град»

21:37, 23 травня 2024
СБУ представила нову зброю: морський дрон «Sea Baby» з реактивними системами залпового вогню.
Україна оснастила дрон Sea Baby системами залпового вогню «Град»
Джерело фото: ssu.gov.ua
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На саміті фандрейзингової платформи UNITED24 глава Служби безпеки України Василь Малюк повідомив про успішне застосування морського дрону «Sea Baby», оснащеного реактивними системами залпового вогню «Град». Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За словами Малюка, вперше у грудні 2023 року Україна використала даний дрон, який вдало підтвердив свою ефективність. Його основне призначення - нанесення точного удару по ворожим об'єктам у водних просторах.

«Використання надводних морських бойових дронів – це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося», - зазначив глава СБУ.

За допомогою дрону «Sea Baby» з реактивними системами залпового вогню «Град», СБУ зуміла уражувати ворожі кораблі, підводні човни та інші об'єкти у водному просторі. Використання такої техніки дозволило українським силам забезпечити відсіч потенційним загрозам і знизити ризик для власних морських об'єктів.

За словами глави СБУ, подальше розвиток та використання подібних безпілотних систем стане одним із пріоритетів української оборонної політики.

«Попереду дуже й дуже багато сюрпризів. Повірте, СБУ і всі Сили оборони не підведуть. Ми маємо разом динамічно рухатися до Перемоги, оскільки в єдності наша сила», - підкреслив Малюк.

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