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Украина оснастила дрон Sea Baby системами залпового огня «Град»

21:37, 23 мая 2024
СБУ представила новое оружие: морской дрон «Sea Baby» с реактивными системами залпового огня.
Украина оснастила дрон Sea Baby системами залпового огня «Град»
Источник фото: ssu.gov.ua
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На саммите фандрейзинговой платформы UNITED24 глава Службы безопасности Украины Василий Малюк сообщил об успешном применении морского дрона «Sea Baby», оснащенного реактивными системами залпового огня «Град». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам Малюка, впервые в декабре 2023 года Украина использовала данный дрон, который удачно подтвердил свою эффективность. Его основное назначение - нанесение точного удара по вражеским объектам в водных пространствах.

«Использование надводных морских боевых дронов - это новая веха в истории морских сражений. Но мы пошли гораздо дальше, и сегодня успешно адаптируем различные виды вооружения к нашим беспилотникам. Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения, ежедневно экспериментируем и совершенствуемся», - отметил глава СБУ.

С помощью дрона «Sea Baby» с реактивными системами залпового огня «Град», СБУ сумела поражать вражеские корабли, подводные лодки и другие объекты в водном пространстве. Использование такой техники позволило украинским силам обеспечить отпор потенциальным угрозам и снизить риск для собственных морских объектов.

По словам главы СБУ, дальнейшее развитие и использование подобных беспилотных систем станет одним из приоритетов украинской оборонной политики.

«Впереди очень и очень много сюрпризов. Поверьте, СБУ и все Силы обороны не подведут. Мы должны вместе динамично двигаться к Победе, поскольку в единстве наша сила», - подчеркнул Малюк.

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