В Португалии задержали мужчину, который угрожал взорвать здание ультраправой партии

В штаб-квартире партии пересмотрят меры безопасности.

Источник фото: Reuters

Португальская полиция осуществила задержание мужчины, который проник в офис ультраправой партии Chega и угрожал взорвать здание. Об этом сообщает Reuters.

«Мы задержали 59-летнего мужчину, вызвали команду саперов и кинологов, которые не обнаружили взрывчатки. Задержанный был доставлен в больницу, он говорил бессвязно», - сообщили правоохранители.

Врачи проведут оценку психологического состояния мужчины. В связи с этим инцидентом находившийся в командировке лидер партии Chega Андре Вентура объявил о пересмотре мер безопасности в штаб-квартире партии.

Партия Chega известна своей популистской антимигрантской позицией и выросла в четыре раза во время последних выборов, получив больше представителей в португальском парламенте.

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