У Португалії затримали чоловіка, який погрожував підірвати будівлю ультраправої партії

В штаб-квартирі партії переглянуть заходи безпеки.

Джерело фото: Reuters

Португальська поліція здійснила затримання чоловіка, який проник до офісу ультраправої партії Chega та погрожував підірвати будівлю. Про це повідомляє Reuters.

«Ми затримали 59-річного чоловіка, викликали команду саперів та кінологів, які не виявили вибухівки. Затриманого було доправлено до лікарні, він говорив незв’язно», – повідомили правоохоронці.

Лікарі проведуть оцінку психологічного стану чоловіка. У зв'язку з цим інцидентом лідер партії Chega Андре Вентура який перебував у відрядженні, оголосив про перегляд заходів безпеки в штаб-квартирі партії.

Партія Chega відома своєю популістською антимігрантською позицією та зросла у чотири рази під час останніх виборів, отримавши більше представників у португальському парламенті.

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