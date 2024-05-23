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У Португалії затримали чоловіка, який погрожував підірвати будівлю ультраправої партії

21:25, 23 травня 2024
В штаб-квартирі партії переглянуть заходи безпеки.
У Португалії затримали чоловіка, який погрожував підірвати будівлю ультраправої партії
Джерело фото: Reuters
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Португальська поліція здійснила затримання чоловіка, який проник до офісу ультраправої партії Chega та погрожував підірвати будівлю. Про це повідомляє Reuters.

«Ми затримали 59-річного чоловіка, викликали команду саперів та кінологів, які не виявили вибухівки. Затриманого було доправлено до лікарні, він говорив незв’язно», – повідомили правоохоронці.

Лікарі проведуть оцінку психологічного стану чоловіка. У зв'язку з цим інцидентом лідер партії Chega Андре Вентура який перебував у відрядженні, оголосив про перегляд заходів безпеки в штаб-квартирі партії.

Партія Chega відома своєю популістською антимігрантською позицією та зросла у чотири рази під час останніх виборів, отримавши більше представників у португальському парламенті.

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