Куди звертатись, якщо права споживача було порушено: роз’яснення

Громадянам нагадали, куди звертатись у випадку порушення прав споживача.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала, куди звертатись громадянам, якщо права споживача порушено.

Законом України «Про звернення громадян» передбачено, що громадяни мають право звернутися до підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Споживачі можуть надавати свої скарги і пропозиції закладам в такі способи:

- відправити звернення в письмовому вигляді на поштову адресу суб’єкта господарювання;

- телефонувати на гарячу лінію торговельного закладу чи закладу надання послуг;

- залишати відгуки на офіційному вебсайті, сторінці в соціальних мережах чи в профілі в Картах Google торговельного закладу чи закладу надання послуг або на спеціалізованих незалежних вебсайтах з відгуками (форумах).

У випадку, якщо адміністрація закладу на скаргу не реагує або не вдалось досягти згоди - споживач має право звернутися до територіальних органів Держпродспоживслужби за місцем знаходження суб'єкта господарювання, або направити офіційне звернення в Держпродспоживслужбу одним із таких способів:

заповнити форму на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби за посиланням;

написати листа на електрону пошту [email protected];

направити скаргу на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.

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