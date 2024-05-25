У Харкові ворог завдав удару по будівельному гіпермаркету: є жертви

Ігор Терехов повідомив, що у Харкові будівельний гіпермаркет потрапив під обстріл.

У Харкові ворог завдав удару по будівельному гіпермаркету. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Вже відомо про двох загиблих, також є поранені. На місці влучання сильна пожежа. Попередньо удар був авіабомбою.

Оновлено: Терехов повідомив, що є багато зниклих безвісти.

"Маємо велику кількість людей, зниклих безвісти. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей - це чистий тероризм", - сказав міський голова Харкова.

Раніше ми писали, що росія обстріляла кладовище та футбольне поле у Харкові.

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