Практика судов
  1. В Украине

Куда подается налоговая декларация об имущественном положении и доходах

20:37, 25 мая 2024
В случае если физическое лицо снято с регистрации по одному адресу, но еще не зарегистрировано по другому — Декларация подается в налоговый орган по предварительному налоговому адресу.
Куда подается налоговая декларация об имущественном положении и доходах
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая в Житомирской области разъяснила, куда подается налоговая декларация об имущественном положении и доходах.

В случае если налогоплательщик проживает не по месту регистрации (прописки) — Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах представляет в контролирующий орган по налоговому адресу, то есть по месту регистрации согласно паспортным данным.

В случае если физическое лицо снято с регистрации по одному адресу, но еще не зарегистрировано по другому — Декларация подается в налоговый орган по предварительному налоговому адресу.

Физические лица — плательщики обязаны информировать налоговый орган об изменении данных, вносимых в учетную карточку, в течение месяца со дня возникновения таких изменений путем подачи заявления о внесении изменений в Государственный реестр физических лиц-налогоплательщиков по форме № 5ДР.

В случае если налогоплательщик – внутренне перемещенное лицо подал в налоговый орган по месту фактического проживания/нахождения Заявление № 5ДР и предоставил при этом справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, он декларацию подает в этот контролирующий орган.

Иначе декларацию представляет плательщик по адресу (местонаханию) налогового органа, перемещенного с временно оккупированной территории.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если работники работают дистанционно или в отпуске, руководитель бизнеса должен будет отправить повестки от ТЦК по почте и показать эти отправления ТЦК

Работодатель должен будет уведомить работникам о необходимости явиться в ТЦК по почте, если работники работают дистанционно или находятся в отпуске или командировке.

Вручение повесток, отправка повесток и оповещения – когда считается, что военнообязанный оповещен и кто имеет право фиксировать на видео факт отказа

Видеозапись отказа от повестки или запись ознакомления с ее содержанием является подтверждением оповещения – кто имеет право фиксировать на видео.

Депутаты решили исправить чепуху в УПК, в частности относительно «жалоб, не подлежащих обжалованию»

Некоторые нормы УПК содержат чепуху – Верховная Рада одобрила за основу законопроект об исправлении ошибок в Кодексе.

Военнослужащие получат 5 дней отпуска за уничтоженный вражеский корабль или самолет

Кабмин утвердил сроки отпусков для военнослужащих за уничтоженные самолеты, корабли и танки врага.

Нацгвардия сможет применять средства принудительной остановки автомобиля, наручники и электрошокеры – Рада одобрила законопроект

Депутаты поддержали законопроект, согласно которому военнослужащие Национальной гвардии наделят правом применять средства принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на КПП.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Бутирський
    Андрій Бутирський
    суддя Господарського суду Чернівецької області