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Куди подається податкова декларація про майновий стан і доходи

20:37, 25 травня 2024
У разі якщо фізична особа знята з реєстрації за однією адресою, але ще не зареєстрована за іншою — декларація подається до податкового органу за попередньою податковою адресою.
Куди подається податкова декларація про майновий стан і доходи
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Податкова служба у Житомирській області роз’яснила, куди подається податкова декларація про майновий стан і доходи.

У разі якщо платник податку проживає не за місцем реєстрації (прописки) — Податкову декларацію про майновий стан і доходи подає до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними.

У разі якщо фізична особа знята з реєстрації за однією адресою, але ще не зареєстрована за іншою — Декларація подається до податкового органу за попередньою податковою адресою.

Фізичні особи — платники зобов’язані інформувати податковий орган про зміну даних, які вносять до облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків за формою № 5ДР.

У разі якщо платник податків – внутрішньо переміщена особа подав до податкового органу за місцем фактичного проживання/перебування Заяву № 5ДР та надав при цьому довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, він декларацію подає до цього контролюючого органу.

Інакше декларацію подає платник за адресою (місцезнаходженням) податкового органу, переміщеного з тимчасово окупованої території.

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