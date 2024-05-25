Як всередині виглядає гіпермаркет у Харкові після удару: відео від МВС

Гасіння пожежі ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів.

Фото: глава ОВА Синєгубов

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У Харкові після обстрілу будівельного гіпермаркету спалахнула сильна пожежа. За даними МВС, горять понад 10 тисяч квадратних метрів. Рятувальники борються з вогнем.

"Гасіння ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів та можливому подальшому розповсюдженню пожежі на розташовані поруч складські приміщення. Разом з тим постійно існує загроза повторних ворожих обстрілів", - повідомили у МВС.

Нагадаємо, у Харкові ворог завдав удару по будівельному гіпермаркету, є жертви.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі удари стали б неможливими.

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