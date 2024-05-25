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В гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей: Зеленський відреагував на обстріл Харкова та показав відео

17:32, 25 травня 2024
Якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими, - сказав Володимир Зеленський.
В гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей: Зеленський відреагував на обстріл Харкова та показав відео
Фото: глава ОВА Синєгубов
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Як відомо, у Харкові ворог завдав удару по будівельному гіпермаркету. Станом на цю годину відомо про двох загиблих та 11 поранених. Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Харкова та показав відео з місця трагедії.

Глава держави вкотре зазначив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими.

"росія нанесла черговий жорстокий удар по нашому Харкову – по будівельному гіпермаркету – у суботу, просто посеред дня. Станом на зараз відомо, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей. Усі служби вже на місці надають допомогу – рятують людей і ліквідовують пожежу, яка повністю охопила приміщення, 10 тис. кв. м. Відомо про загиблих і поранених", - прокоментував Зеленський.

Президент наголосив на тому, що Україна потребує значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. 

"Завдання, яке потрібно виконати і можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку – це втрата наших людей", - сказав Зеленський. 

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