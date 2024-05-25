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В гипермаркете могли находиться более 200 человек: Зеленский отреагировал на обстрел Харькова и показал видео

17:32, 25 мая 2024
Если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными, - сказал Владимир Зеленский.
В гипермаркете могли находиться более 200 человек: Зеленский отреагировал на обстрел Харькова и показал видео
Фото: глава ОВА Синегубов
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Как известно, в Харькове враг нанес удар по строительному гипермаркету. По состоянию на сейчас известно о двух погибших и 11 раненых. Президент Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Харькова и показал видео с места трагедии.

Глава государства в очередной раз отметил, что если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие российские удары стали бы просто невозможными.

"россия нанесла очередной жестокий удар по нашему Харькову – по строительному гипермаркету – в субботу, прямо посреди дня. На сегодня известно, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек. Все службы уже на месте оказывают помощь – спасают людей и ликвидируют пожар, который полностью охватила помещение, 10 тыс. кв. м. Известно о погибших и раненых", – прокомментировал Зеленский.

Президент отметил, что Украине нужно начительное усиление противовоздушной обороны и достаточно возможностей уничтожать российских террористов.

"Задача, которую нужно выполнить и возможно выполнить только совместно с миром. Каждый день мы призываем мир: дайте нам ПВО, спасите людей. Каждое непринятое решение о поддержке – это потеря наших людей", - сказал Зеленский.

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