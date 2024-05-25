Одессит пытался сбежать из Украины на детском надувном матрасе

28-летний одессит собирался незаконно пересечь границу через реку Турунчук, а в дальнейшем Днестр, но пограничники его остановили.

Пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 28-летнего одессита, пытавшегося незаконно пересечь государственную границу через реку Турунчук на детском матрасе с человеком-пауком.

Как рассказали пограничники, он сначала планировал переплыть через реку Турунчук, а в дальнейшем и Днестр.

Такой маршрут мужчина выбрал для себя лично, пользуясь онлайн-картой. Для преодоления водной преграды приобрел детский матрас с изображением человека-паука, ласты и собрал небольшой рюкзак.

Пограничный наряд, патрулируя участок границы на катере, обнаружил и задержал одессита.

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