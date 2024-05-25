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Почти 350 заключенных уже освобождены для мобилизации в ВСУ, - Денис Малюська

18:10, 25 мая 2024
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в общей сложности суды рассматривают еще 4300 заявок от осужденных.
Почти 350 заключенных уже освобождены для мобилизации в ВСУ, - Денис Малюська
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Около 350 заключенных получили условно-досрочное освобождение для мобилизации в армию. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью The New York Times.

По его словам, суды уже рассматривают большинство из 4 300 заявлений по мобилизации, поданных осужденными на данный момент.

В общей сложности, по оценкам Малюськи, присоединиться к силам обороны Украины могут до 20 тыс. таких заявителей. В эту цифру входят, в частности, те, кого содержат под арестом.

Напомним Президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных.

Мы сообщали, будут ли мобилизованные осужденные иметь право на отпуск и смогут ли уволиться со службы по состоянию здоровья.

Кроме того, писали, кто сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и как они будут служить.

Что касается топ-чиновников, то не смогут получить УДО осужденные министры, их заместители, народные депутаты, судьи Верховного Суда и судьи ВАКС, советники и помощники Президента, спикера и премьер-министра.

В Вооруженных силах сформируют отдельные подразделения для осужденных, сообщил Министр юстиции Денис Малюська.

В Хмельницком суд освободил еще 50 заключенных, которые выразили желание мобилизоваться в ВСУ.

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