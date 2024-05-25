Майже 350 ув'язнених вже звільнили для мобілізації в ЗСУ, — Денис Малюська

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що загалом суди розглядають ще 4300 заявок від засуджених.

Майже 350 в'язнів отримали умовно-дострокове звільнення для мобілізації в армію. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю The New York Times.

За його словами, суди вже розглядають більшість із 4 300 заяв щодо мобілізації, поданих засудженими на даний момент.

Загалом, за оцінками Малюськи, приєднатися до сил оборони України можуть до 20 тис. таких заявників. До цієї цифри входять, зокрема, ті, кого утримують під арештом.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію засуджених.

Ми повідомляли, чи матимуть мобілізовані засуджені право на відпустку та чи зможуть звільнитися зі служби за станом здоров’я.

Крім того, писали, хто зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та як вони будуть служити.

Стосовно топ-посадовців, то не зможуть отримати УДЗ засуджені міністри, їх заступники, народні депутати, судді Верховного Суду та судді ВАКС, радники та помічники Президента, спікера та прем’єр-міністра тощо.

У Збройних силах сформують окремі підрозділи для засуджених, повідомив Міністр юстиції Денис Малюська.

У Хмельницькому суд звільнив ще 50 ув’язнених, які висловили бажання мобілізуватися до ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.