Одесит намагався втекти з України на дитячому надувному матраці

28-річний одесит збирався незаконно перетнути кордон через річку Турунчук, а в подальшому Дністер, але прикордонники його зупинили.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали 28-річного одесита, який намагався незаконно перетнути державний кордон через річку Турунчук на дитячому матраці з людиною-павуком.

Як розповіли прикордонники, він спершу планував переплисти через річку Турунчук, а надалі й Дністер.

Такий маршрут чоловік обрав для себе особисто, користуючись онлайн-картою. Для подолання водної перешкоди придбав дитячий матрац з зображенням людини-павука, ласти та зібрав невеличкий рюкзак.

Прикордонний наряд, патрулюючи ділянку кордону на катері, виявив та затримав одесита.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.