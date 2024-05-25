З’явилося відео моменту влучання по харківському «Епіцентру»

Харківська прокуратура показала момент прильоту по гіпермаркету.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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У Харкові продовжується ліквідація наслідків удару по "Епіцентру". Обласна прокуратура показала момент влучання по цивільному об’єкту та розпочала розслідування.

За даними ОВА, станом на цю годину відомо про 33 постраждалих та двох загиблих.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі удари стали б неможливими.

У МВС зазначили, що гасіння пожежі у гіпермаркеті Харкова ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів.

Внаслідок обстрілу загинули працівники "Епіцентру", багато хто не виходить на зв’язок.

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