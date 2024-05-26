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Як оформити дозвіл на працевлаштування

09:07, 26 травня 2024
У Держпраці повідомили, що для оформлення дозволу на працевлаштування необхідно зібрати пакет документів і подати їх до територіального органу Державної служби зайнятості.
Як оформити дозвіл на працевлаштування
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У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці пояснили, як оформити дозвіл на працевлаштування.

Для оформлення дозволу на працевлаштування необхідно зібрати пакет документів і подати їх до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

Роботодавець подає:

  • заяву за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України, в якій роботодавець підтверджує, що посада, на якій застосовуватиметься праця іноземця або особи без громадянства, відповідно до законів України не пов’язана з належністю до громадянства України і не потребує надання допуску до державної таємниці;
  • копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;
  • кольорова фотокартка іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;
  • копія проєкту трудового договору (контракту) з іноземцем або особою без громадянства, посвідчена роботодавцем.

Пакет документів залежить від категорії працівника, до якої належить іноземець, і має низку нюансів.

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