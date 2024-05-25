Російські ДРГ змінюють тактику, щоб пробратися вглиб України, — ЗСУ

Вони змінюють тактику, кількість груп, маршрути, – повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання військ «Сіверськ» Вадим Мисник.

Військові фіксують на кордоні велику активність російських диверсійно-розвідувальних груп, які змінюють тактику, аби пробратися вглиб країни.

Про це в ефірі телемарафону завявив речник Оперативно-тактичного угрупування військ "Сіверськ" Вадим Мисник.

“Ми відзначаємо активність застосування ворогом диверсійно-розвідувальних груп. Ворожі ДРГ міняють тактику, міняють кількість груп, маршрути, і рельєф місцевості, який дозволяє працювати диверсійникам, наші протидиверсійні заходи дають можливість своєчасно їх виявляти. Ми не даємо їм проникати вглиб нашої території”, — зазначає Мисник.

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