Российские ДРГ меняют тактику, чтобы проникнуть в глубь Украины, — ВСУ

Они меняют тактику, количество групп, маршруты, - сообщил спикер Оперативно-тактической группировки войск «Северск» Вадим Мысник.

Военные фиксируют на границе большую активность российских диверсионно-разведывательных групп, меняющих тактику, чтобы проникнуть в глубь страны.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Северск" Вадим Мысник.

“Мы отмечаем активность применения врагом диверсионно-разведывательных групп. Вражеские ДРГ меняют тактику, меняют количество групп, маршруты и рельеф местности, позволяющий работать диверсионщикам, наши противодиверсионные меры дают возможность своевременно их выявлять. Мы не даем им проникать в глубь нашей территории», — отмечает Мысник.

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