Стало известно, будут ли отключения света 26 мая

В Укрэнерго сообщили, что на 26 мая ограничение потребления электроэнергии не прогнозируется.

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В воскресенье, 26 мая, отключения света для бытовых и промышленных потребителей не прогнозируются, рассказали в Укрэнерго.

В случае изменений будет сообщено дополнительно.

Напомним, что до конца мая могут создать новые тарифы на электроэнергию.

Также мы писали, почему Укрэнерго и облэнерго указывают разные часы отключения электричества.

А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.

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