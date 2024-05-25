Стало известно, будут ли отключения света 26 мая

В воскресенье, 26 мая, отключения света для бытовых и промышленных потребителей не прогнозируются, рассказали в Укрэнерго.
В случае изменений будет сообщено дополнительно.
Напомним, что до конца мая могут создать новые тарифы на электроэнергию.
Также мы писали, почему Укрэнерго и облэнерго указывают разные часы отключения электричества.
А еще сообщалось, какие приборы наиболее электрозатратны.
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