Стало відомо, чи будуть відключення світла 26 травня

У неділю, 26 травня, відключень світла для побутових та промислових споживачів не прогнозується, розповіли в Укренерго.
У разі змін буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, що до кінця травня можуть розробити нові тарифи на електроенергію.
Також ми писали, чому Укренерго та обленерго вказують різні години відключень електрики.
А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні.
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