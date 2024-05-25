Стало відомо, чи будуть відключення світла 26 травня

В Укренерго повідомили, що на 26 травня обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

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У неділю, 26 травня, відключень світла для побутових та промислових споживачів не прогнозується, розповіли в Укренерго.

У разі змін буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що до кінця травня можуть розробити нові тарифи на електроенергію.

Також ми писали, чому Укренерго та обленерго вказують різні години відключень електрики.

А ще повідомлялося, які прилади найбільш електровитратні.

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