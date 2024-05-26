Без проведення моніторингу ринкових цін та розгляду інших пропозицій замовник уклав договір із постачальником на закупівлю товару за завищеною вартістю.

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На Закарпатті судитимуть керівника комунального підприємства за розтрату понад пів мільйона гривень на закупівлі генераторів. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт щодо директора одного з комунальних підприємств Мукачівської міської ради за фактом розтрати чужого майна у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, вже під час воєнного стану через зловживання обвинуваченого під час закупівлі дизельних генераторів комунальному підприємству було завдано понад пів мільйона гривень збитків.

Без проведення моніторингу ринкових цін та розгляду інших пропозицій замовник уклав договір із постачальником на закупівлю товару за завищеною вартістю. Сума завищення склала 538 тисяч гривень.

Наразі завершено досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до Мукачівського міськрайонного суду.

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