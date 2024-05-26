Без проведения мониторинга рыночных цен и рассмотрения других предложений, заказчик заключил договор с поставщиком на закупку товара по завышенной стоимости.

Фото из открытых источников

На Закарпатье будут судить руководителя коммунального предприятия за растрату более полумиллиона гривен на закупки генераторов. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении директора одного из коммунальных предприятий Мукачевского городского совета по факту растраты чужого имущества в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, уже во время военного положения из-за злоупотребления обвиняемого при закупке дизельных генераторов коммунальному предприятию было нанесено более полумиллиона гривен ущерба.

Без проведения мониторинга рыночных цен и рассмотрения других предложений, заказчик заключил договор с поставщиком на закупку товара по завышенной стоимости. Сумма завышения составила 538 тыс. грн.

В настоящее время завершено досудебное расследование. Обвинительный акт направлен в Мукачевский горрайонный суд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.