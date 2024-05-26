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На Закарпатье будут судить руководителя коммунального предприятия за растрату более полумиллиона гривен на закупки генераторов

08:49, 26 мая 2024
Без проведения мониторинга рыночных цен и рассмотрения других предложений, заказчик заключил договор с поставщиком на закупку товара по завышенной стоимости.
На Закарпатье будут судить руководителя коммунального предприятия за растрату более полумиллиона гривен на закупки генераторов
Фото из открытых источников
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На Закарпатье будут судить руководителя коммунального предприятия за растрату более полумиллиона гривен на закупки генераторов. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении директора одного из коммунальных предприятий Мукачевского городского совета по факту растраты чужого имущества в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

По данным следствия, уже во время военного положения из-за злоупотребления обвиняемого при закупке дизельных генераторов коммунальному предприятию было нанесено более полумиллиона гривен ущерба.

Без проведения мониторинга рыночных цен и рассмотрения других предложений, заказчик заключил договор с поставщиком на закупку товара по завышенной стоимости. Сумма завышения составила 538 тыс. грн.

В настоящее время завершено досудебное расследование. Обвинительный акт направлен в Мукачевский горрайонный суд.

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