Практика судов
  1. Общество

Как получить справки о заработной плате и страховом стаже: разъяснение ПФУ

10:56, 26 мая 2024
Справки формируют за любой период (ОК-5 – начиная с 2000 года, ОК-7 – с 2011 года) и содержат, в частности, данные о сумме заработной платы для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов.
Как получить справки о заработной плате и страховом стаже: разъяснение ПФУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Стало известно, как получить справки о заработной плате и страховом стаже (ОК-5, ОК-7) на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

Справки ОК-5 и ОК-7 от Пенсионного фонда Украины – это сформированные индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц. Справки формируются за любой период (ОК-5 – начиная с 2000 года, ОК-7 – с 2011 года) и содержат, в частности, данные о сумме заработной платы для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов.

Получить их можно онлайн через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно выполнить несколько простых действий.

  • Войдите на страницу веб-портала е-услуг Пенсионного фонда Украины.
  • Авторизируйтесь в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
  • Найдите раздел «Коммуникации по ПФУ» в левом боковом меню и нажмите «Запрос на получение электронных документов».
  • Заполните поля раздела запроса, согласитесь на обработку персональных данных и нажмите «Отправить в ПФУ».
  • В разделе "Мои обращения" нажмите на свой запрос со статусом "Выполнено" и загрузите справку в формате PDF.

Электронные справки с QR-кодом (о страховом стаже, заработной плате, размере пенсии и т.п.) имеют такую же законную силу, как и бумажные аналоги, подписанные уполномоченным лицом органа Пенсионного фонда Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидат на должность судьи отказался от должности прямо во время заседания Совета правосудия

Представитель прокуратуры сообщил, что должность судьи ему больше не интересна.

Кто из судей в последние годы был откомандирован в Национальную школу судей или до сих пор там находится: список

Некоторые судьи проводят в командировках в НШСУ немалую часть своей жизни.

Для подтверждения отсрочки по основаниям ухода за родственниками потребуется дополнительный акт от комиссии – кому он понадобится

Кабмин определил особенности оформления отсрочки смотрителям – кому потребуется дополнительный акт-подтверждение ухода.

Судья будет рассматривать заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции без уведомления участников дела – Верховная Рада приняла изменения в ХПК, ГПК и КАСУ

Верховная Рада устранила преграду в виде необходимости вынесения определения об участии в видеоконференции всем составом суда во время коллегиального рассмотрения дела.

Комиссия, включающая ТЦК, сможет отменить ранее принятое решение о предоставлении отсрочки в случае утраты оснований

Заявление об отсрочке военнообязанные будут подавать лично главе комиссии ТЦК, а ТЦК будет проверять основания отсрочки.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду