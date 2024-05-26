Как получить справки о заработной плате и страховом стаже: разъяснение ПФУ

Справки формируют за любой период (ОК-5 – начиная с 2000 года, ОК-7 – с 2011 года) и содержат, в частности, данные о сумме заработной платы для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов.

Стало известно, как получить справки о заработной плате и страховом стаже (ОК-5, ОК-7) на веб-портале Пенсионного фонда Украины.

Справки ОК-5 и ОК-7 от Пенсионного фонда Украины – это сформированные индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц. Справки формируются за любой период (ОК-5 – начиная с 2000 года, ОК-7 – с 2011 года) и содержат, в частности, данные о сумме заработной платы для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов.

Получить их можно онлайн через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно выполнить несколько простых действий.

Войдите на страницу веб-портала е-услуг Пенсионного фонда Украины.

Авторизируйтесь в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Найдите раздел «Коммуникации по ПФУ» в левом боковом меню и нажмите «Запрос на получение электронных документов».

Заполните поля раздела запроса, согласитесь на обработку персональных данных и нажмите «Отправить в ПФУ».

В разделе "Мои обращения" нажмите на свой запрос со статусом "Выполнено" и загрузите справку в формате PDF.

Электронные справки с QR-кодом (о страховом стаже, заработной плате, размере пенсии и т.п.) имеют такую же законную силу, как и бумажные аналоги, подписанные уполномоченным лицом органа Пенсионного фонда Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.