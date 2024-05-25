На Закарпатье несовершеннолетняя водитель сбила насмерть 13-летнюю девочку

По данным полиции, 17-летняя девушка за рулем авто была трезвой.

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В селе Русская Мокрая Тячевского района Закарпатской области произошло ДТП, в результате которого погибла 13-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"17-летняя девушка за рулем "Volkswagen", не учла дорожную обстановку и совершила наезд на 13-летнюю девочку, внезапно выбежавшую из домохозяйства на проезжую часть дороги", - рассказали в полиции.

От полученных травм 13-летняя девочка умерла. По информации полиция, водитель за рулем находилась трезвая.

Авто поместили на спецплощадку. В полиции открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшей.

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