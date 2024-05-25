В Харькове возросло количество жертв удара по «Эпицентру»

По состоянию на сейчас известно о четырех погибших.

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В Харькове в результате удара по "Эпицентру" количество погибших возросло до четырех, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Пострадавших уже 38. На месте прилета работают все соответствующие службы, ликвидация последствий продолжается.

По данным ОВА, 16 человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, подчеркнул, что если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие удары стали бы невозможными.

В МВД отметили, что тушение пожара осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов.

Появилось видео момента попадания по "Эпицентру".

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