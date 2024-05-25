Появилось видео момента попадания по харьковскому «Эпицентру»

Харьковская прокуратура показала момент прилета по гипермаркету.

В Харькове продолжается ликвидация последствий удара по "Эпицентру". Областная прокуратура показала момент попадания по гражданскому объекту и начала расследование.

По данным ОВА, по состоянию на этот час известно о 33 пострадавших и двух погибших.

Напомним, Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, подчеркнул, что если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие удары стали бы невозможными.

В МВД отметили, что тушение пожара осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов.

В результате удара по Харькову погибли работники "Эпицентра", некоторые не выходят на связь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.