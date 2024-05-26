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Изъяли товара на 1,7 млн грн: в Одесской области разоблачили подпольный цех по изготовлению алкоголя

07:36, 26 мая 2024
Фальсифицированную продукцию производили в специально оборудованном нежилом помещении в Рени и продавали через сайт и Instagram.
Изъяли товара на 1,7 млн грн: в Одесской области разоблачили подпольный цех по изготовлению алкоголя
Фото: Одесская областная прокуратура
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В Одесской области разоблачили подпольный цех по изготовлению поддельного алкоголя. Товар изъяли на 1,7 миллиона гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Изготавливали фальсифицированную продукцию в специально оборудованном нежилом помещении на территории Рени и продавали через сайт и Instagram по всей территории Украины. Для отправки заказов воспользовались услугами одной из узнаваемых почтовых служб.

Во время обысков было изъято более полутора тысяч литров спирта, оборудования для изготовления фальсификата, тара, денежных средств.

Только при отправке на отделении почтовой службы изъято 1200 литров спиртосодержащих смесей.

 

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