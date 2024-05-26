Хмельницкий госпиталь ветеранов переплатил за электроэнергию 420 тысяч гривен

Так произошло из-за подписания незаконного соглашения.

Хмельницкий областной госпиталь ветеранов войны переплатил за электроэнергию 420 тысяч гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что Коммунальное некоммерческое предприятие "Хмельницкий областной госпиталь ветеранов войны" и энергоснабжающая компания заключили договор о закупке электроэнергии. За поставку света на 2021 год должны были заплатить 1,6 миллиона гривен.

В период выполнения договора путем подписания дополнительного соглашения сторонами безосновательно увеличена цена электрической энергии.

Такое увеличение стоимости привело к излишней уплате из областного бюджета более 420 тысяч грн.

Прокуроры обнаружили этот факт и обратились в суд с иском. Суд их требование удовлетворил: средства должны быть возвращены в областной бюджет.

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