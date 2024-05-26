В Гоструда отмечают, что в связи с несвоевременной выплатой зарплаты у работодателя возникает обязанность выплатить работнику компенсацию потери части заработной платы.

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Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, в каких случаях начисляется компенсация потери части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты.

Работодатели обязаны своевременно и в полном объеме выплачивать зарплату своим работникам.

В связи с несвоевременной выплатой зарплаты у работодателя возникает обязанность выплатить работнику компенсацию потери части заработной платы.

Компенсацию потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты выплачивают гражданам при задержке выплат, начисленных гражданам, на один и более календарных месяцев.

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