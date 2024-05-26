В Минобразования пояснили, как воздушная тревога повлияет на проведение Национального мультипредментного теста

При объявлении тревоги инструктор в аудитории немедленно останавливает тестирование.

В этом году Национальный мультипредментный тест продлится в течение 2,5 часов. В случае воздушной тревоги выпускники не смогут продолжить сдачу экзамена. В Министерстве образования сообщили алгоритм действий при объявлении тревоги при проведении НМТ.

Инструктор в аудитории остановит тестирование. После этого все должны сохранить ответы после каждого выполненного задания и вместе с персоналом перейти к укрытию.

Время, отведенное для проведения НМТ, будет остановлено до окончания тревоги.

Выполнение задач будет возобновлено при условии, что тревога будет длиться менее 2,5 часов суммарно для двух этапов тестирования.

В противном случае ответственный за местную теплоэлектроцентраль совместно с региональным центром оценивания качества образования решат, следует ли продолжать тестирование с учетом оставшегося времени для его выполнения.

В случае принятия решения о приостановлении НМТ участники смогут сдать экзамен во время дополнительных сессий. Для этого необходимо подать заявление в соответствующий региональный центр оценки качества образования на месте или самостоятельно в течение трех рабочих дней (включая остановку НМТ).

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