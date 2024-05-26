У Міносвіти роз’яснили, як повітряна тривога вплине на проведення Національного мультипредментного тесту

При оголошенні тривоги інструктор в аудиторії негайно зупиняє тестування.

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Цьогоріч Національний мультипредментний тест триватиме протягом 2,5 годин. У випадку повітряної тривоги випускники не зможуть продовжити складання іспиту. У Міністерстві освіти повідомили алгоритм дій при оголошенні тривоги під час проведення НМТ.

Зазначається, що інструктор в аудиторії зупинить тестування. Після чого всі мають зберегти відповіді після кожного виконаного завдання та разом із персоналом перейти до укриття.

Час, відведений для проведення НМТ, зупинять до закінчення тривоги.

Виконання завдань відновлять за умови, що тривога триватиме менше 2,5 годин сумарно для двох етапів тестування.

В іншому випадку відповідальний за місцеву теплоелектроцентраль спільно з регіональним центром оцінювання якості освіти вирішать, чи варто продовжувати тестування з урахуванням часу, що залишився для його виконання.

У разі прийняття рішення про зупинення НМТ учасники зможуть скласти іспит під час додаткових сесій. Для цього необхідно подати заяву до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти на місці або самостійно впродовж трьох робочих днів (включно з тим, коли НМТ було зупинено).

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