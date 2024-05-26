У Держпраці зазначають, що у зв’язку з несвоєчасною виплатою зарплати в роботодавця виникає обов’язок виплатити працівникові компенсацію втрати частини заробітної плати.

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, у яких випадках нараховується компенсація втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати.

Роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі виплачувати зарплату своїм працівникам.

У зв’язку з несвоєчасною виплатою зарплати в роботодавця виникає обов’язок виплатити працівникові компенсацію втрати частини заробітної плати.

Компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати виплачують громадянам у разі затримки виплат, нарахованих громадянам, на один і більше календарних місяців.

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