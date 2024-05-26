Хмельницький госпіталь ветеранів переплатив за електроенергію 420 тисяч гривень

Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни переплатив за електроенергію 420 тисяч гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Зазначається, що Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» та енергопостачальна компанія уклали договір про закупівлю електроенергії. За постачання світла на 2021 рік мали заплатити 1,6 мільйона гривень.
В період виконання договору, шляхом підписання додаткової угоди, сторонами безпідставно збільшено ціну електричної енергії.
Таке збільшення вартості призвело до надмірної сплати з обласного бюджету більше 420 тисяч грн.
Прокурори виявили цей факт і звернулись до суду з позовом. Суд їхню вимогу задовільнив — кошти мають бути повернені в обласний бюджет.
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