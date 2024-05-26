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Хмельницький госпіталь ветеранів переплатив за електроенергію 420 тисяч гривень

07:18, 26 травня 2024
Так сталось через підписання незаконної угоди.
Хмельницький госпіталь ветеранів переплатив за електроенергію 420 тисяч гривень
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Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни переплатив за електроенергію 420 тисяч гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Зазначається, що Ко­му­наль­не не­ко­мер­цій­не під­при­ємс­тво «Хмель­ницький об­ласний гос­пі­таль ве­те­ра­нів вій­ни» та енер­го­пос­та­чаль­на ком­па­ні­я ук­ла­ли до­го­вір про за­ку­пів­лю елек­тро­енер­гії. За постачання світла на 2021 рік мали заплатити 1,6 мільйона гривень.

В період виконання договору, шляхом підписання додаткової угоди, сторонами безпідставно збільшено ціну електричної енергії.

Таке збільшення вартості призвело до надмірної сплати з обласного бюджету більше 420 тисяч грн.

Прокурори виявили цей факт і звернулись до суду з по­зо­вом. Суд їхню вимогу задовільнив — кош­ти мають бути по­вер­нені в обласний бюджет.

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