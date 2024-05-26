Хмельницький госпіталь ветеранів переплатив за електроенергію 420 тисяч гривень

Так сталось через підписання незаконної угоди.

Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни переплатив за електроенергію 420 тисяч гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що Ко­му­наль­не не­ко­мер­цій­не під­при­ємс­тво «Хмель­ницький об­ласний гос­пі­таль ве­те­ра­нів вій­ни» та енер­го­пос­та­чаль­на ком­па­ні­я ук­ла­ли до­го­вір про за­ку­пів­лю елек­тро­енер­гії. За постачання світла на 2021 рік мали заплатити 1,6 мільйона гривень.

В період виконання договору, шляхом підписання додаткової угоди, сторонами безпідставно збільшено ціну електричної енергії.

Таке збільшення вартості призвело до надмірної сплати з обласного бюджету більше 420 тисяч грн.

Прокурори виявили цей факт і звернулись до суду з по­зо­вом. Суд їхню вимогу задовільнив — кош­ти мають бути по­вер­нені в обласний бюджет.

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