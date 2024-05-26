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Вилучили товару на 1,7 млн грн: на Одещині викрили підпільний цех з виготовлення алкоголю

07:36, 26 травня 2024
Фальсифіковану продукцію виготовляли у спеціально обладнаному нежитловому приміщенні у Рені та продавали через сайт і Instagram.
Вилучили товару на 1,7 млн грн: на Одещині викрили підпільний цех з виготовлення алкоголю
Фото: Одеська обласна прокуратура
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В Одеській області викрили підпільний цех з виготовлення підробленого алкоголю. Товару вилучили на 1,7 мільйона гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Виготовляли фальсифіковану «продукцію» у спеціально обладнаному нежитловому приміщенні на території Рені та продавали через сайт і Instagram по всій території України. Для відправки замовлень користувалися послугами однієї з відомих поштових служб.

Під час обшуків було вилучено понад півтори тисячі літрів спирту, обладнання для виготовлення фальсифікату, тару, грошові кошти.

Лише під час відправлення на відділенні поштової служби вилучено 1200 літрів спиртовмісних сумішей.

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