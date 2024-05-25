У Харкові зросла кількість жертв удару по «Епіцентру»

Станом на цю годину відомо про чотирьох загиблих.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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У Харкові внаслідок удару по "Епіцентру" кількість загиблих зросла до чотирьох, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Поранених вже 38. На місці прильоту працюють усі відповідні служби, ліквідація наслідків триває.

За даними ОВА, 16 людей вважаються зниклими безвісти.

ОНОВЛЕНО: Вже 5 загиблих.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, наголосив, що якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі удари стали б неможливими.

У МВС зазначили, що гасіння пожежі у гіпермаркеті Харкова ускладнюється наявністю значної кількості легкозаймистих матеріалів.

Внаслідок обстрілу загинули працівники "Епіцентру", багато хто не виходить на зв’язок.

З’явилося відео моменту влучання по "Епіцентру".

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